Kuranstalten müssen schließen

Das Kurhaus Marienkron in Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) ist bereits geschlossen. Die rund 70 Kurgäste seien bereits am Wochenende heimgeschickt worden, erklärte Geschäftsführer Gunther Farnleitner. „Wir haben letzte Woche die Situation beobachtet und haben aufgrund der Entwicklung Freitagmittag beschlossen, das Kurhaus zu schließen. Wir haben daraufhin kurzfristig alle Mitarbeiter und auch Gäste informiert und haben die Gäste gebeten, bis Sonntag so zu disponieren, dass sie auch abreisen. Wir wollen auch unseren Beitrag für die Gesundheit der Menschen tun, nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter und die Mitmenschen“, so Farnleitner.

Gäste reisen ab

Noch im Betrieb, aber bereits in stark reduzierter Form, ist das Gesundheitszentrum Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg). „Wir haben noch Patienten mit Versorgungsauftrag in der Rehabilitation und dementsprechend ist diese Zahl natürlich schwindend, weil Patienten nur auf freiwilliger Basis noch da sind – also das geht jetzt dann rasch abwärts“, so Geschäftsführer Bernhard Schuster. Weniger als 140 Patientinnen und Patienten seien noch in Bad Sauerbrunn. Sie würden heute und morgen abreisen und somit bewege man sich auf Null, so Schuster.

ORF

Reduce bereits zu

Bereits geschlossen ist das größte Gesundheitszentrum des Burgenlandes das Reduce in Bad Taztmannsdorf (Bezirk Oberwart). „Wir haben die Informationen von Bundeskanzler und Bundesregierung in den letzten Wochen sehr ernst genommen und haben demzufolge unseren Betrieb schon letzte Woche ab Samstag mehr oder weniger eingestellt. Wir hatten am Samstag keine Therapien mehr, wir haben auch keine Privatgäste mehr in unseren Häusern angenommen. Wir haben demzufolge unseren Betrieb ab Montag dieser Woche geschlossen, weil wir aus unserer Verantwortung heraus eben gesehen haben, dass wir da nicht abwarten, bis das per Verordnung erlassen wird“, sagt Reduce-Geschäftsführer Leonhard Schneemann.

Das Therapiezentrum Rosalienhof der BVA in Bad Tatzmannsdorf ist noch im Betrieb, aber auch schon in stark reduzierter Form. Sobald die angekündigte Verordnung des Gesundheitsministers einlangt, werde man entsprechende Schritte setzen, hieß es von der Verwaltung.