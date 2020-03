Akutordinationen werden geschlossen

Diese Maßnahme – die zwischen allen beteiligten Institutionen abgestimmt wurde – dient dem Schutz des Gesundheitssystems und dazu, die medizinische Versorgung aller Burgenländerinnen und Burgenländer auch weiterhin sicherzustellen.

Versorgung durch Visitenärzte

Die ärztliche Versorgung zwischen 17.00 und 22.00 Uhr ist durch die sechs Visitenärzte im Burgenland weiterhin gesichert. Bei den Visitenärzten handelt es sich um praktische Ärzte. Es gibt in jedem Bezirk einen Visitenarzt, nur die Bezirke Güssing und Jennersdorf werden von einem Arzt gemeinsam betreut.

Das ganze läuft in Kooperation mit dem Roten Kreuz und funktioniert folgendermaßen: Menschen, die sich schlecht fühlen und in der Zeit von 17.00 bis 22.00 Uhr einen Arztbesuch brauchen, rufen die Nummer 141 an, und der für ihren Bezirk zuständige Visitenarzt wird von einem Sanitäter zu ihnen gebracht und untersucht sie.

Über die Nummer 141 telefonisch erreichbar

Anrufen, nicht zum Arzt gehen

Für Personen, bei denen Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden auftreten und die vor Kurzem in einem der Risikogebiete für Coronavirus waren oder Kontakt mit einer erkrankten Person hatten, gilt weiterhin: Gehen Sie nicht zum Hausarzt oder in ein Krankenhaus, sondern bleiben Sie zu Hause und wählen Sie die kostenlose Gesundheitsberatung 1450, wo durch medizinisch geschultes Personal die weitere Vorgehensweise erklärt wird. Abstriche werden auf behördliche Anordnung gemacht.

1450 nur bei Symptomen wählen

Bei allgemeinen Fragen ist die kostenlose Hotline der AGES 0800/555621 zu wählen.