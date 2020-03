Coronavirus

Situation in Nickelsdorf bleibt kritisch

Die Lage am Grenzübergang Nickelsdorf bleibt kritisch: Ungarn öffnete seine Grenzen in der vergangenen Nacht zwar kurzzeitig für rumänische und bulgarische Staatsbürger, aber Reisende aus anderen Ländern stehen weiter an der Grenze und errichten erneut Blockaden.