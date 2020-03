Coronavirus

Zirkusfamilie sitzt im Burgenland fest

Vom Coronavirus betroffen sind die unterschiedlichsten Berufsgruppen und Branchen. In Neudorf bei Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) sorgt der Coronavirus bei einer Zirkusfamilie für Kopfzerbrechen – aufgrund des Coronavirus ist sie nun im Burgenland gestrandet.