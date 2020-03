Schutzmasken von der Schneiderin

Die Firma Ulbrich in Müllendorf ist Ausgangspunkt der „Do it yourself“-Masken. Hier werden im Schichtbetrieb Spezialdrähte für Photovoltaikmodule produziert. Viele Mitarbeiter machen bereits Homeoffice. Für Mitarbeiter in der Produktion gelten strenge Hygienevorschriften – dazu gehört auch das Tragen von Schutzmasken.

„Wir haben einige Schutzmasken da, aber wir bekommen keinen Nachschub und wir rechnen in den nächsten zwei bis drei Tagen damit, dass die Schutzmasken aus sind“, so Peter Berghofer, Geschäftsführer der Ulbrich of Austria GmbH.

Schutzmasken: Was bringen sie und wer sollte sie tragen?

Das Thema Schutzmasken wird seit dem Ausbrechen der Coronavirus-Krise heftig diskutiert. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann das Tragen einer Maske ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen, so dass etwa eine gute Händehygiene vernachlässigt wird.

Generell betonen Experten, wie der deutsche Virologe Christian Drosten von der Berliner Charite immer wieder, dass das Tragen von Masken grundsätzlich andere schützt und nicht den Maskenträger. Die Masken könnten bei feuchter Aussprache grobe Tröpchen abfangen. Einen passiven Ansteckungsschutz können einfache Masken jedoch nicht bieten.

ORF

Einfaches System für Filterhalter

Die Firma Ulbrich will ihre Mitarbeiter neben allen anderen Schutzmaßnahmen, wie Abstand halten, aber auch mit Schutzmasken ausrüsten. Weil aber nun ihre vorhandenen Masken ausgehen, soll ein Tipp eines ehemaligen Mitarbeiters aus Hongkong Abhilfe schaffen.

„Der Kollege aus Hongkong war Niederlassungsleiter von einem Werk für die Firma Ulbrich und der hat damals das Werk schon durch die SARS-Krise geführt. Auch damals gab es schon wenige Masken. Da hat man sich schon beholfen Masken selber zu machen. Und jetzt gibt es mit der Coronavirus Krise in Asien natürlich dasselbe Problem. Und in Hongkong hat eine Ärztin ein System erfunden, wo man sich ganz einfach selbst oder mit Hilfe einer Schneiderin einen so genannten Filterhalter bauen kann. Und das haben wir mit einer lokalen Schneiderin jetzt realisiert“, so Berghofer.

ORF

Diese lokale Schneiderin ist die Osliperin Petra Schumich. „Ich hab mir das Ganze jetzt einmal angeschaut und hab den Schnitt vom Internet heruntergeladen, habe ein Muster gemacht. So aufwendig zu Nähen ist es nicht. Man muss nur die vielen kleinen Teile zusammenbringen“, sagte Schumich.

15 Minuten pro Maske

Für die Herstellung einer Maske benötigt Schumich etwa 15 Minuten. Eine Maske besteht aus zwei Stofftüchern, in die ein Filter, zum Beispiel eine Doppellage Taschentücher, eingelegt werden kann. Die Masken sollten einmal am Tag mit 90 Grad gewaschen, der Filter alle zwei bis drei Stunden getauscht werden. 120 Masken für zehn Euro das Stück schneidert Schumich nun für die Firma Ulbrich.

ORF

„Es ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, weil meine Mitarbeiterinnen sind zur Zeit zu Hause und es darf jetzt eine kommen, um mir zu helfen die Masken zu produzieren. Eigentlich haben wir zugesperrt, aber jetzt können wir wieder produzieren“, sagte Schumich.

Experte zur Wirksamkeit selbst gemachter Masken

Zur Frage wie wirkungsvoll solche Masken eigentlich sind, bezog auch der erwähnte Virologe Christian Drosten in seinem NDR-Podcast Stellung. Wenn jemand beim Tragen eines solchen Mundschutzes ein gutes Gefühl habe, könne man das ruhig machen, sagt Drosten – mehr dazu in – mehr dazu in science.ORF.at.

Der Experte räumte aber ein, dass es keine wissenschaftlichen Daten für die Wirkung einfacher chirurgischer Masken und sogenannter FFP2-Schutzmasken gebe.