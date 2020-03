ÖGK hat Servicestellen geschlossen

Es gibt außerdem die Möglichkeit, sämtliche Schriftstücke in Boxen in den Eingangsbereichen einzuwerfen. Behandlungen in den Notfallambulanzen sind nur nach telefonischer Vereinbarung möglich. Auskünfte und Anträge können telefonisch oder per E-Mail eingeholt beziehungsweise eingebracht werden.

PVA: Akut-Patienten werden in Reha-Zentren versorgt

Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erklärte, dass in den Rehabilitationszentren weiter jene Personen betreut werden, die nach akutmedizinischen Eingriffen dringend Versorgung und Rehabilitation brauchen. Gleichzeitig werden all jene Maßnahmen, die nicht dringend notwendig sind, zurückgefahren.