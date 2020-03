Bargeldversorgung gesichert

Banken sind von der Schließung nicht betroffen, sie seien großteils weiterhin offen, erklärte der Obmann der Sparte Bank der Wirtschaftskammer Burgenland, Harald Berger. Bei manchen Banken werde es aber Einschränkungen geben. Als Systemerhalter hätten die Banken selbstverständlich offen, es sei aber den einzelnen Instituten selbst vorbehalten, in welcher Form das passiere. Da werde es sicherlich so sein, dass kleinere Filialen, die vielleicht nur mit zwei Leuten besetzt seien, zumachen würden. „Auch mit dem Ziel, dass für Kunden und Mitarbeiter keine gesundheitliche Gefahr besteht“, so Berger. Bankomaten werden wie gewohnt befüllt. Es sei ausreichend Bargeld vorhanden, versicherte Berger.

ORF

Banken rufen zu Online-Banking auf

Auch die Beratungsleistungen durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Banken sind sichergestellt, die Gespräche werden allerdings verstärkt telefonisch oder per Mail abgewickelt. Die Banken rufen dazu auf, zur Minimierung der sozialen Kontakte, vermehrt Online-Banking zu nutzen.

Nach Gesprächen der Bankenvertreter mit dem Land Burgenland und der Wirtschaft Burgenland GmbH werde es Anfang nächster Woche konkrete Förderpakete von Bund und Land für die burgenländischen Unternehmen geben. Die Einreichung wird über die jeweilige Hausbank erfolgen. Die Wirtschaftskammer hat für Unternehmen unter der Telefonnummer 05 90 900 2000 eine Info-Hotline eingerichtet.