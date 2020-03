Sengstbratl: Appell zur Kurzarbeit

Der Bund stellt für das neue Kurzzeitarbeitsmodell 400 Millionen Euro bereit. Arbeitnehmer würden bei der Kurzarbeit weiterhin 80 bis 90 Prozent ihres Netto-Gehalts verdienen und das AMS kompensiere große Teile des Aufwandes der Betriebe, erklärte Sengstbratl am Montagabend im „Burgenland heute“-Interview.

AMS-Chefin Helene Sengstbratl im Gespräch Zum Thema „Kurzarbeit-Modelle und Kündigungen“ gibt es natürlich viele Frage:

Kurzarbeit beim AMS beantragen

Unternehmen, die sich für Kurzarbeit interessieren, sollten zuerst im Internet recherchieren und sich beim AMS via E-Mail erkundigen, so Sengstbratl: „Wir schreiben dann den Betrieben zurück und schicken Informationsmaterial. Die Betriebe können auch schon mit ihren Betriebsräten oder mit den Arbeitnehmern verhandeln, besprechen, sie unterschreiben lassen.“ Das Modell sei ja fertig und müsse beim AMS beantragt werden. „Wir kümmern uns darum und haben die Zusage der Sozialpartner, dass wir binnen 48 Stunden eine Rückmeldung bekommen.“

460 Kündigungen allein am Montag

Kündigungen werden aber nicht völlig ausbleiben. Das AMS Burgenland habe von Freitag und Montag bereits 17 Ankündigungen aus dem Frühwarnsystem erhalten und via E-AMS habe man am Montag bereits 460 Arbeitslosmeldungen bekommen. Österreichweit waren es rund 16.000 Anträge auf Arbeitslosigkeit – mehr dazu in news.orf.at. Wer gekündigt wurde soll sich via E-AMS oder per E-Mail beim AMS melden, das AMS schicke Arbeitslosenanträge auch postalisch zu, so Sengstbratl.