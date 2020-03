Ungarn macht Grenze zu: Stau

Nur noch ungarische Staatsbürger dürfen nach Ungarn einreisen. Laut Website des österreichischen Außenministeriums werden auch EU-Bürger, die in Ungarn registriert sind (Einwanderungsbehörde), rechtlich als ungarische Staatsangehörige gesehen. Für alle anderen heißt es warten. Dementsprechend angespannt sei die Lage am Grenzübergang Nickelsdorf, berichtete ORF-Burgenland-Redakteur Andreas Berger Dienstagfrüh von der Grenze. Es gebe sowohl auf Pkw- als auch auf Lkw-Spuren einen kilometerlangen Stau und es sehe nicht so aus, als ob sich die Lage bald beruhigen würde.

Durchreisende betroffen

Es sind vor allem Durchreisende etwa aus Rumänien und Bulgarien, die an der Grenze gestoppt werden. Viele von ihnen arbeiten in Deutschland oder Frankreich und wollen zurück in ihre Heimatländer. Doch die ungarischen Grenzbeamten lassen niemanden durch. Die Stimmung unter den Wartenden werde immer schlechter, die Leute seien wütend, so Berger: „Das Wasser geht aus, die Essensvorräte gehen aus, und sie wissen – nachdem sie jetzt schon stundenlang hier sind – schön langsam nicht mehr weiter.“

Wütende Wartende sperren Straße

Um die Situation für den Lkw-Verkehr ein wenig zu entspannen, wurden seit Dienstagvormittag Lkws von der Autobahn auf eine zweite Grenzstraße abgeleitet. Sie konnten dann über den kleinen Grenzübergang nach Ungarn einreisen. Für Pkws blieb der Grenzübergang aber gesperrt. Aus Protest sperren daher rund 60 aufgebrachte Autoreisende seit 10.45 Uhr diese Straße ab. Mittlerweile versorgt das Rote Kreuz die Wartenden.

Raaberbahn fährt planmäßig

Die grenzüberschreitende Raaberbahn ist weiterhin fahrplanmäßig unterwegs. Die Einschränkung des Personenverkehrs beeinträchtigt die Raaberbahn nicht. Sie wird weiterhin auch in Sopron stehen bleiben und so Pendlern zur Verfügung stehen.