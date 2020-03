Es handelt sich dabei um Personen, die in Risikogebieten auf Urlaub waren, und um Mitarbeiter der Intensivstation in Kittsee. Dort wurde am Montag eine 73-jährige Patientin positiv auf das Coronavirus getestet. Die Patientin wurde mittlerweile in das Krankenhaus Oberpullendorf überstellt.

Im Burgenland hält sich die Zahl der Coronavirusinfektionen konstant bei elf Menschen.