Menschen befolgen Ausgangsbeschränkungen

Viele Menschen waren am Montag im Zentrum von Mattersburg nicht unterwegs. Die meisten Personen standen vor der Apotheke und warteten auf ihre Medikamente. Diese wurden nur über das Nachtdienstfenster ausgegeben. Gewartet wurde zwischen fünf und zehn Minuten. Für die Kunden war das kein Problem. Alle seien sehr geduldig, meinte Apothekerin Elisabeth Seedoch. Stefan Milenkovic aus Mattersburg sagte, dass er beim Arzt gewesen sei, Medikamente verschrieben bekommen habe und eben diese jetzt abholen müsse.

Neben Medikamenten wurden vor allem Desinfektionsmittel nachgefragt. Diese gibt es, weil sie in der Apotheke selbst hergestellt werden, aber es mangle an Flaschen, so die Apothekerin. Mitgebrachte leere Desinfektionsflschen wurden aufgefüllt. Aber nur kaum jemand hatte leere Desinfektionsflaschen aufgehoben. In zwei bis drei Tagen sollen wieder Flaschen lieferbar sein. Dann werden die Kunden informiert.

ORF

Einkäufe werden schnell erledigt

Jene Geschäfte die nicht alltagsnotwenige Waren verkaufen sind geschlossen, aber selbst in den Lebensmittelgeschäften und Bäckereien war nur wenig los. „Es kommen nur ganz wenige Leute um sich etwas zu holen – wie Semmeln oder Brot“, sagte Verkäuferin Edina Toth.

Beim Fleischhacker nebenan waren die Vitrinen voll. Aber auch hier ließ das Geschäft stark nach. Man würde schon merken, dass die Leute nicht hinausgehen, so Margit Degwerth aus Mattersburg. Auffällig war, dass die Einkäufe rasch erledigt wurden. „Wir bleiben alle daheim. Es wurde jetzt nur schnell eingekauft“, so Jessica Ehrenreich aus Mattersburg.

ORF

Wenige Taxifahrten

Nur die notwendigsten Erledigungen wurden gemacht. Taxis etwa wurden nur in dringenden Fällen in Anspruch genommen. „Momentan gibt es nur Krankentransporte zur Dialyse oder Bestrahlung – was eben sein muss – und keine Anrufe wegen anderen Fahrten“, so Taxifahrer Gerhard Prodinger aus Rohrbach.

Spazieren gehen oder Radfahren ist erlaubt – aber am besten allein. Er sei froh, dass er auch einen Wohnsitz im Burgenland habe, wo er seinen eigenen Auslauf hätte, meinte Freimuth Dobretsberger aus Pöttelsdorf. Autowaschen sollte in den kommenden Tagen übrigens auch im eigenen Garten erledigt werden.

Leere Straßen auch in Eisenstadt

Die seit Montag verhängten „Ausgangsbeschränkungen“ waren auch in Eisenstadt deutlich zu spüren. Die Parkplätze vor den Einkaufszentren und Geschäften blieben weitgehend leer. Lediglich vor den Supermärkten waren weiterhin Menschen. Nur vereinzelt waren Fußgänger auf den Straßen der burgenländischen Landeshauptstadt anzutreffen.

Bereits spürbar weniger Autos waren auf den Straßen unterwegs. Generell war die Lage im Burgenland am Montag ruhig, betonte die Landespolizeidirektion. Insbesondere die Bezirkshauptstädte würden aufgrund der Ausgangsbeschränkungen zwar „verstärkt bestreift, die Leute sind aber besonnen“, so ein Polizeisprecher.