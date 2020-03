Ordinationen bleiben geöffnet

Allerdings sollten Patienten vor einem Arztbesuch anrufen – egal, welche Beschwerden sie haben. Derzeit behandeln die burgenländischen Ärztinnen und Ärzte nur dringende Fälle. Bei den Corona-typischen Symptomen wie Fieber und Husten gilt wegen der Ansteckungsgefahr ohnehin die Weisung, nicht persönlich in der Ordination vorbeizukommen, sondern die Nummer 1450 zu wählen.

Vorher bei dem Arzt anrufen

Auch bei Beschwerden, die nicht die Atemwege betreffen, bittet die Ärztekammer, sich bei der Ärztin oder beim Arzt telefonisch zu melden, sagte der Vizepräsident der Kammer Michael Schriefl. Er betreibt in Mörbisch selbst eine Ordination als praktischer Arzt und klärt zuerst mit seinen Patienten am Telefon ab, wie am besten weiter vorzugehen ist.

Patienten mit zum Beispiel Blutzucker- oder Herzbeschwerden werden weiterhin in der Ordination behandelt – und es gibt auch nach wie vor, je nach Fall, Hausbesuche.

Krankschreibung und Rezepte via Telefon

Weil sich häufig mehrere Patienten gleichzeitig melden, ruft der Arzt in der Regel zurück, was etwas dauern kann. Alle nicht dringenden Routineangelegenheiten werden vorerst aufgeschoben – zum Beispiel Blutabnahmen für die Vorsorgeuntersuchung.

Zwei häufig benötigte Dinge können jetzt überhaupt ganz am Telefon erledigt werden – und zwar die Krankschreibung vom Arbeitsplatz und das Ansuchen um Rezepte für regelmäßig benötigte Medikamente. Die Ärztin, oder der Arzt, kann das Rezept auf elektronischem Weg an die Apotheke schicken.