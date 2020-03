Auffahrunfall auf A4: Hoher Sachschaden

Laut Landespolizeidirektion Burgenland hatte sich wegen der ungarischen Grenzkontrollmaßnahmen ein Stau auf der A4 gebildet und zwischenzeitlich eine Länge von etwa 20 Kilometern erreicht. Der Unfall ereignete sich zwischen den Ausfahrten Gewerbepark Neusiedl am See und Weiden/Gols. Der Lkw rammte den Sattelzug und touchierte in der Folge noch zwei weitere Schwerfahrzeuge, wobei ein Anhänger umstürzte.

Am Lkw des 56-Jährigen entstand Totalschaden. Die Sattelzüge wurden teils stark beschädigt, berichtete die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Neusiedl am See stand mit 20 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die A4 war im Unfallbereich mehr als neun Stunden lang gesperrt. Der verletzte Lkw-Lenker wurde in das Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.