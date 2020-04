Streit um Verlegung des Limbaches

Die Gemeinde Königsdorf liegt an der Lafnitz. Durch den Ort fließt der Limbach – ein Zufluss der Lafnitz. Die Verlegung des Limbaches ist ein Großprojekt mit einem Bauvolumen von 1,7 Millionen Euro. Seit dem Mehrheitsbeschluss des umstrittenen Renaturierungs- und Hochwasserschutzprojektes rumort es in der Gemeinde.

Seit Jahren gibt es heftige Diskussionen um den Hochwasserschutz. Um den Ort für ein potenzielles Hochwasser zu rüsten, wird der Limbach nicht wie bisher über einen Durchstich in die Lafnitz fließen, sondern am Ortsende in ein 2,2 Kilometer langes neues Bett verlegt. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. Das neue Bachbett führt allerdings an einem Feuchtgebiet vorbei, um das der zuständige Aufsichtsjäger und ein Naturschützer aus der Region bereits seit der Planung fürchten. Jetzt beobachten sie den Austritt von Grundwasser.

Kritik auch von Teilen des Gemeinderates

„Gerade in diesen trockenen Jahren ist es für mich praktisch eine Katastrophe, dass das Grundwasser ausrinnt. Das gehört sofort gestoppt“, sagt dazu der Aufsichtsjäger Werner Augustin. „Wir sehen große Mengen an Schotter, die da ausgebaggert wurden. Das ist eigentlich der Aquifer, das ist eine der wasserführenden Schotterschichten im Lafnitztal“, ergänzt Joachim Tajmel, Ökologe und Naturschützer.

Mit den Naturschützern kritisiert auch ein Teil des Gemeinderates den massiven Eingriff und die Dimension des Projektes. Es sei ein Monstervorhaben, für das man viele Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und ein Naturjuwel opfert. „Hier ist ein zehn Hektar großer Erlenwald, am vorderen Rand haben wir ein hochwertiges Niedermoor. Durch das Anzapfen des Grundwassersees wird dieser Wald einen so schweren Schaden bekommen, sodass das nicht wieder gut zu machen ist“, sagt Gemeinderat Klaus Fischl.

1.000 Bäume werden gepflanzt

In der Gemeinde bezweifelt man die Notwendigkeit des 1,7 Millionen teuren Projektes nicht. Sehr wohl aber versteht man die Sorge um das Abfließen des Grundwassers. „Ich habe sofort mit der Ökologischen Bauaufsicht Kontakt aufgenommen. Mir ist gesagt worden, dass dieser Bereich abgedichtet wird. Es besteht keine Gefahr. Ich möchte selbst diesen Bereich noch naturnaher gestalten als er jetzt ist“, erklärt Bürgermeister Mario Trinkl (SPÖ).

Im Rahmen des Renaturierungsprojektes sollen um die 1.000 Bäume gepflanzt werden. Ein Unsinn für die Liebhaber des Erlenwaldes. Sie wollen weiterhin für den Lebensraum der Tiere dort kämpfen und die Bautätigkeiten kritisch beobachten.