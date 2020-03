CoV: Die letzten Stunden beim Friseur

Ab Montag bleiben die Friseursalons geschlossen. Die Stühle in den Geschäften leer und auch die neun Mitarbeiterinnen der Friseurmeisterin Elke Plank werden vorerst zuhause bleiben. „Es ist irgendwie wie im Film, fast schon unglaubwürdig. Aber es ist jetzt so und jeder respektiert, was da jetzt zu machen ist“, so Elke Plank.

Momentan sieht Frau Plank die Lage noch einigermaßen gelassen: „Manche sind zu dieser Zeit gerade im Urlaub. Das ist natürlich sehr positiv. Die anderen werden in den Urlaub geschickt. Wir machen uns, noch keine Sorgen. Jetzt ist einmal die Gesundheit wichtig und so soll es sein“, so Plank.

Dauerbetrieb am Telefon

Sorgen um ihre Haare machen sich hingegen die Kundinnen und Kunden von Frau Plank. Das Telefon ist seit Freitag heiß gelaufen, viele Termine wurden verschoben. „Wir haben natürlich alle angerufen, die nächste Woche Termine haben. Alle, die es nicht mehr aushalten, sind heute noch herzlich eingeladen worden, zu kommen. Damit wir das für zuhause alles richten, damit man sich in den Spiegel schauen kann“, so Plank.

Ab Montag werden die Schulen geschlossen, viele Unternehmen lassen ihre Mitarbeiter von zuhause aus arbeiten. Wie sich die Schließung auf den Friseurbetrieb von Plank auswirken wird, kann die Chefin noch nicht beurteilen. „Im wirtschaftlichen Bereich ist es so, dass wir jetzt abwarten wie lange das dauert. Aber wir haben uns im Vorfeld erkundigt, ob man aufgefangen wird, wenn es länger dauert. Und ich muss sagen, da sind wir sehr positiv überrascht worden, dass wir sofort Informationen bekommen haben und da auf die Unternehmen geschaut wird“, so Plank.