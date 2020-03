CoV: Gastronomie spürt Auswirkungen

In vielen Gaststuben und Cafes herrschte am Samstag gähnende Leere. Helmut Tury, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer, bezeichnet die Situation als wirtschaftliche Katastrophe. „Die Gastronomie spürt das sehr. Es kommen laufend Absagen. Den ganzen Tag läuft das Telefon, bei dem die Gäste absagen, dass sie trotz Reservierung nicht kommen werden“, so Tury.

ORF

Viele Betreiber überlegen nun, ihre Lokale komplett zuzusperren. „Es gibt Betriebe, die sehr abendlastig sind. Mit der neuen Situation ab Montag – dass Betriebe nur eingeschränkt bis 15.00 Uhr Uhr offen haben dürfen – erübrigt sich da natürlich, den Betrieb offen zu halten. Viele werden Kündigungen aussprechen“, so Tury.

„Es geht um die Gesundheit der Mitarbeiter“

Erste Betriebe sperren bereits am Samstag zu, etwa der bekannte Oberwarter Stadtwirt Raimund Schmidinger. „Ich habe 17 Mitarbeiter, die sind von 17 bis 67 Jahre alt. Ich habe heute in einer schlaflosen Nacht beschlossen, dass wir heute schließen werden. Es geht um die Gesundheit der Mitarbeiter, es geht um mich, meine Frau und meine Kollegen. Geld ist nicht so wichtig“, so Schmidinger. Kündigungen seien vorerst keine geplant.

ORF

Ähnlich ist die Lage auch bei den Kinos. Am Montag wird das Kino in Oberpullendorf schließen. Das Oberwarter Diesel-Kino ist laut Betriebsleiter Hannes Kaindlbauer seit Samstag geschlossen. „Die Geschäftsleitung hat sich kurzfristig dazu entschieden, dass wir den Kinobetrieb ab sofort einstellen. Das betrifft alle Diesel-Kinos in Österreich“, so Kaindlbauer. Wie lange der Betrieb eingestellt wird, ist noch unklar: „Wir werden Woche für Woche schauen und machen eine Videokonferenz. Man kann heute noch nicht voraussagen, wie lange das dauert“, so der Betriebsleiter.

Freie Parkplätze beim Einkaufszentrum EO

Nicht nur in der Gastronomie, auch in vielen Geschäften – mit Ausnahme des Lebensmittelhandels – herrscht am Samtag Flaute. Beim Oberwarter EO sind Samstagmittag rund 90 Prozent der Parkplätze frei. Normalerweise findet man am Samstag um diese Zeit kaum einen Parkplatz.