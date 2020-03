Nachbarschaftshilfe im Burgenland

In der fast 900 Seelen zählenden Gemeinde Baumgarten wurden am Freitag eine Postwurfsendung ausgeteilt – jeder einzelne Haushalt wurde informiert, wo Risikopatienten anrufen können, um die notwendigsten Einkäufe nicht selbst durchführen zu müssen. „Dort werden dann auch genaue Zeiten festgelegt werden, zum Beispiel, dass man einen Tag vorher am Vormittag anruft und sagt, was man unbedingt braucht, und am nächsten Tag am Vormittag wird das dann geliefert“, sagte Kurt Fischer, der Bürgermeister von Baumgarten.

ORF

Gemeinde finanziert Besorgungen vor

Die Gemeindebediensteten werden die erforderlichen Besorgungen machen und sie den Betroffenen direkt vor die Haustür liefern. „Es wird so sein, dass wir das von der Gemeinde aus vorfinanzieren, weil auch auf dem Bargeld die Viren haften, wenn das wirklich so ist. Wir werden eine Liste führen und die Rechnungen aufheben. Wenn sich die Sache wieder beruhigt hat, können wir das bei den Leuten abkassieren. Wir sind ein kleines Dorf, jeder kennt jeden und da ist das kein Problem“, so Fischer.

Dauer des Service unklar

Wie viele Menschen dieses Service in Baumgarten in Anspruch nehmen, könne noch nicht abgeschätzt werden, auch wie lange die Aktion durchgeführt werden muss, sei noch unklar. „Da sind wir angewiesen auf die Behörden vom Land und vom Bund, die uns dann sagen, wie dringend das noch ist und wie lange das wirklich fortgeführt werden soll, das richtet sich nach der jeweiligen Situation.“

ORF

Ab Samstag werden ersten Anrufe entgegengenommen

Ab Samstagvormittag werden die ersten Anrufe mit Einkaufsbestellungen entgegengenommen, so der Bürgermeister. Dringende Waren oder Arzneien sollten noch am Samstag Nachmittag geliefert werden, der Rest wird dann bis auf weiteres mit einem Tag Verzögerung eintreffen.

Auch Eisenstadt richtet Versorgungsdienst ein

In Eisenstadt wird ein Versorgungsdienst für ältere Bewohner eingerichtet. Ab Montagvormittag werden in der burgenländischen Landeshauptstadt Getränke, Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs für ältere Personen besorgt und nach Hause geliefert, wenn diese ansonsten keine Möglichkeiten für Besorgungen haben, teilte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung mit.

Die Bewohner können sich im Bedarfsfall beim Bauhof melden. Die Einkäufe werden dann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Wirtschaftsbetriebe erledigt und geliefert. „Wir bitten eindringlich darum, dieses Service nur im wirklichen Bedarf in Anspruch zu nehmen und so die Versorgung von Risikogruppen nicht zu gefährden“, betonte Steiner.