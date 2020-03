ÖGB: Persönliche Beratung nur in dringenden Fällen

Es geht um die Betreuungspflicht von Kindern, Sonderurlaube, Fragen zum Homeoffice und drohende Kurzarbeit wegen des Coronavirus, sagte der ÖGB Landesvorsitzende Erich Mauersics. Er ist aber zuversichtlich, dass es bei Fällen der Kurzarbeit im Tourismus bald zu einer Einigung kommen werde – denn in diesem Bereich arbeiten viele Menschen die nur wenig verdienen, so Mauersics.

Mauersics: „90 Prozent soll abgegolten werden“

„Wir wollen haben, dass zu 90 Prozent abgegolten wird, weil der finanzielle Aufwand wird ja nicht anders. Ich glaube, damit man diese Menschen nicht in finanzielle Notlagen stürzt, ist es wichtig, dass das so hoch wie möglich abgegolten wird“, so Mauersics.

ÖGB verzeichnet steigende Mitgliederzahlen

Der ÖGB vertritt im Burgenland knapp 42.000 Menschen. In den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Mitglieder kontinuierlich gewachsen bilanzierte ÖGB Landessekretär Andreas Rothpuller.

Gestiegen seien leider auch Interventionen und Klagen, bedauerte Rothpuller: "Insgesamt hat der ÖGB Burgenland und seine Gewerkschaften mehr als 2,6 Millionen Euro für seine Mitglieder erkämpft. Die heurige Rechtsschutzstatistik des ÖGB und seinen Gewerkschaften zeigt einen deutlichen Anstieg der Auskünfte, einen Anstieg der Interventionen, einen Anstieg bei den Klagen und Insolvenzen.

Persönliche Beratung bis 14. April nur in dringenden Fällen

Wegen des Coronavirus werden persönliche Beratungen voraussichtlich bis 14. April nur in ganz dringenden Fällen durchgeführt, so Rothpuller. Telefonische und schriftliche Beratungen und Anfragen werden uneingeschränkt durchgeführt.