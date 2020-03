Versorgung gesichert – Ruhe bewahren

Die WK Burgenland sei eng mit dem Bund und über diesen mit den großen Handelskonzernen vernetzt, sagte Thomas Jestl von der Wirtschaftskammer: „Da wurde uns versichert, dass die Versorgungssicherheit gegeben ist.“

Appell: Keine Hamsterkäufe für Monate

Er appellierte an die Bevölkerung keine unüberlegten Hamsterkäufe für Monate im Voraus zu tätigen. Denn das erschwere den Logistikern die Arbeit unnötig und erst diese Hamsterkäufe könnten zur Gefährdung der Versorgungssicherheit führen. Außerdem würden wertvolle Lebensmittel verderben, die dann in der Versorgungskette fehlten, hieß es am Freitag auch vom Koordinationsstab Coronavirus des Landes. Es gelte Ruhe zu bewahren.

Es sei der Wirtschaftskammer auch versichert worden, dass es bezüglich des Güterverkehrs in Europa keine Probleme geben werde und natürlich die Nahversorgung an erster Stelle stehen werde, so Jestl.