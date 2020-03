CoV: Aktuelle Lage im Burgenland

Zur aktuellen Lage im Burgenland bezüglich des Coronavirus war am Donnerstagabend Astrid Eisenkopf zu Gast im Burgenland heute-Studio. Da sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) derzeit einer lange geplanten Stimmband-Operation in Deutschland unterzieht, ist Eisenkopf in dieser Zeit seine Vertretung – auch für den Bereich Gesundheit.

„Jeder Einzelne kann Beitrag leisten“

Eisenkopf sagte im Burgenland heute-Gespräch mit Moderatorin Elisabeth Pauer auf die Frage, wie sich das soziale Leben der Burgenländerinnen und Burgenländer ändern werde: „Es geht darum, das Virus bestmöglich einzudämmen. Deshalb auch die Maßnahmen, die in den letzten Tagen und Stunden getroffen worden sind. Hier soll es nicht darum gehen, die Bevölkerung in Panik zu versetzen, sondern Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man vor allem im eigenen Umfeld Sozialkontakte einschränkt.“ Jeder einzelne könne seinen Beitrag leisten, appellierte Eisenkopf.

Mehrere Telefon-Hotlines für Fragen

Allgemeine Informationen seien auf der Homepage des Landes verfügbar. Alle verfügbaren Hotlines seien dort aufgelistet. „Wir haben versucht zu jedem Themenbereich hier Hilfestellungen anzubieten, um auch wirklich kompetente Antworten geben zu können“, ergänzte Eisenkopf. Auch die Arbeiterkammer und die Wirtschaftskammer stünden bei dienstrechtlichen Fragen zur Verfügung. Bei Symptomen sei aber immer die Nummer 1450 zu wählen, so Eisenkopf.

„Koordinationsstab funktioniert sehr gut“

„Alles läuft sehr sehr gut. Wir haben in jeder Bezirkshauptmannschaft einen Koordinationsstab eingerichtet. Der Haupt-Koordinationsstab ist in Eisenstadt in der Landesregierung eingerichtet – dieser tagt bereits seit mehreren Wochen im Hintergrund, um auf alles vorbereitet zu sein. Die Koordination mit dem Bund funktioniert auch sehr gut. Es finden täglich Videokonferenzen statt“, sagte Eisenkopf. Es würden auch täglich Treffen mit den Blaulichtorganisationen stattfinden, so Eisenkopf. Man sei im Land auch sehr dankbar, dass sich so viele Menschen dazu bereiterklären Hilfestellung zu leisten.

„Medizinisches Personal ausreichend vorhanden“

Medizinisches Personal, also Ärzte und Pflegepersonal, sei ausreichend vorhanden. Eisenkopf appellierte: „Wenn man Symptome hat, soll man sich an die Hotline 1450 wenden. Bitte nicht zum Arzt gehen, sondern zu Hause bleiben. Es wird dann ein Screening gemacht“.

Mit jenen Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und sich in Quarantäne befinden, sei die Bezirkshauptmannschaft ständig in Kontakt, auch ein Hausarzt komme täglich vorbei um den Gesundheitszustand zu kontrollieren – sollte sich dieser verschlechtern, seien im Krankenhaus Oberpullendorf bereits Vorkehrungen getroffen worden, erläuterte Eisenkopf.