Weniger Kur- und Wellnessgäste

Bis 3. April wird die AVITA-Therme geschlossen sein. Das Thermenhotel, samt eigenem SPA und exklusiv Bereich hat weiterhin geöffnet. Beim Lokalaugenschein in der AVITA-Therme Bad Tatzmannsdorf befanden sich Donnerstagmittag rund 80 Gäste auf einem Areal, wo sich sonst 500 Besucher aufhalten. Jene, die kamen, genossen die Ruhe. „Wir haben jetzt keinen Grund gesehen hier den Urlaub zu stornieren, weil hier momentan weniger Leute sind, als bei mir in der Arbeit“, meinte Susanne Schützenberger-Sitta aus Wien.

Am Donnerstag war noch nicht klar, wie lange die Therme noch offen bleiben würde, in den Abendstunden folgte die Information auf der Hotelseite. In Westösterreich schlossen einige Bäder bereits. Im an die Therme angeschlossenen Hotel versuchte man sich auf diese außerordentliche Situation einzustellen. „Wir haben natürlich im Hotel auch seit drei Tagen drastische Stornierungen, weil der Markt verunsichert ist. Wir versuchen einvernehmlich, kulante Lösungen mit dem Kunden zu finden“, so der Geschäftsführer Peter Prisching.

„Hoffentlich nur eine Phase“

Neben den gesundheitlichen Aspekten muss der Hotelmanager auch die Wirtschaftlichkeit im Auge behalten. „In Punkto Wirtschaftlichkeit des Unternehmens planen wir auch in verschiedenen Szenarien. Wir hoffen, dass sich alles nicht bis zum Jahresende hinzieht, sondern jetzt nur eine Phase ist, wo wir gemeinsam – Bund, Land, Unternehmen – durch müssen“, sagte Prisching.

Ein paar hundert Meter weiter im Kurpark war das Cornavirus Tagesgespräch unter den Kurgästen. „Ich komme aus Wien und in Wien haben die Leute schon Angst. Hier haben mich die Leute bevor ich die Kur angetreten habe angerufen und gefragt, ob ich gesund bin, denn krank herfahren und andere anstecken kommt natürlich nicht in Frage“, so Bozica Betrava aus Wien. „Ich werde jetzt sonst nicht viel unternehmen und Menschenansammlungen vermeiden“, sagte Hildegard Schachner aus Wien.

Keine Einschränkungen bei Therapien

Im Therapieprogramm gebe es derzeit keine Einschränkungen, betonte der Direktor. Auch die Stornierungen würden sich in Grenzen halten. „Wir haben die Informationsschiene gewählt, dass wir den Gästen sagen, wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, dass sie ihre Kur verschieben. Wir hatten von Mittwoch auf Donnerstag ganz konkret neun Gäste, die deshalb spontan die Kur verschoben haben“, so Leonhard Schneemann von der Kurbad Tatzmannsdorf AG.

Betriebe verschieben Investitionen

Großveranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern wurden bereits abgesagt. Am meisten unter Druck dürften die Privatunterkünfte kommen. „Für die Betriebe heißt das reagieren. Es werden Investitionen in den Betrieben, die für heuer geplant waren etwas zurückversetzt. Saisonkräfte, die jetzt geplant waren, werden vermutlich etwas später angestellt. Die Betriebe sind unter Druck, aber es geht auch um die Solidarität“, so Tourismusdirektor Dietmar Lindau. Im Kur- und Wellnessort Bad Tatzmannsdorf hoffen nun alle, dass die Krise nicht allzu lange andauern wird.