Telefon-Hotlines im Burgenland

Eltern, die aufgrund der aktuellen Situation rund um das Coronavirus Fragen zum Schulbetrieb und zum Unterricht haben, können sich in erster Linie an die jeweiligen Schuldirektionen wenden. Zusätzlich dazu stehen den Eltern eigens eingerichtete Telefon-Hotlines in der Bildungsdirektion Burgenland zur Verfügung:

Pflichtschulen Bezirk Neusiedl/See: +43 2682/7102101

Pflichtschulen Bezirk Eisenstadt/Mattersburg: +43 2682/7101031

Pflichtschulen Bezirk Oberpullendorf/Oberwart: +43 2682/7102301

Pflichtschulen Bezirk Güssing/Jennersdorf: +43 2682/7102401

Allgemeine Sonderschulen: +43 2682/7101117

Allgemeinbildende Höhere Schulen: +43 2682/7101118

Berufsbildende Mittlere und Höhere Schulen sowie Berufsschulen: +43 2682/7101235

An Oberstufen-Schulen wird ab Montag soweit möglich auf Online-Unterricht umgestellt – die Schüler bleiben also zu Hause. Im Pflichtschulbereich bleiben die Schulen geöffnet – Eltern sind auch hier angehalten, die Kinder falls möglich zu Hause zu lassen. In Fällen, wo das nicht möglich ist, werde es Betreuungsangebote geben, Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz.

057 600 1030 für Fragen zum Kindergartenbereich

Seit Donnerstag 10.00 Uhr können sich Eltern mit Fragen zum Kindergartenbereich an die Telefon-Hotline 057 600 1030 wenden.

Für Fragen zum Coronavirus ist weiterhin die Nummer 1450 zu wählen.