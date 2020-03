Coronavirus

Besuchsverbot in Krankenhäusern

Die KRAGES reagiert mit drastischen Maßnahmen. Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen sind ab Freitag keine Besuche in den fünf burgenländischen Krankenhäusern gestattet – Ausnahmen gibt es nur in begründeten Einzelfällen. Dasselbe gilt in den Pflegeheimem.