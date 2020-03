Kulturveranstaltungen abgesagt

Eine Absage folgt der nächste und zwar im ganzen Burgenland. Die Veranstaltungen in den burgenländischen Kulturzentren, sowie der erste Zyklus des Lisztfestivals Raiding werden von den Kulturbetrieben Burgenland abgesagt. Wer bereits Karten hat, bekommt den Ticketpreis refundiert, sagt die Geschäftsführerin Barbara Weißeisen-Halwax: „Wir haben dazu bereits ein Online-Tool entwickelt, ein Refundierungsformat, wo wir unseren Kunden eine unkomplizierte Rückgabe der Tickets ermöglichen“

Absagen in Cselley Mühle und OHO

Bis Anfang April gibt es auch in der Cselley Mühle in Oslip und im Offenen Haus Oberwart (OHO) keine Veranstaltungen. Durchgeführt werden in der Kuga Großwarasdorf ausschließlich Vorträge und die Führungen im Schloss Esterhazy in Eisenstadt, sagt Geschäftsführer Karl Wessely: „Es wird die Veranstaltungen, die wir jetzt vielleicht absagen müssten, in einer anderen Form wieder geben und die Karten werde ihre Gültigkeit nicht verlieren“

Der Kartenvorverkauf für die Sommerfestspiele in St. Margarethen und Mörbisch ist weiterhin aufrecht.