Erste Schulen schließen am Montag

Der Unterricht in den Oberstufen soll über das Internet, also online, weitergeführt werden, dafür sei man im Burgenland gut vorbereitet, sagte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz im Gespräch mit Burgenland heute-Moderator Martin Ganster.

Zitz: „Burgenland gut vorbereitet“

„Wir haben den Vorteil, dass wir mit LMS.at ein System haben, dass seit über zwölf Jahren in den burgenländischen Schulen als Vorzeigeprojekt für Europa läuft und jetzt sieht man, wofür solche Systeme auch geschaffen sind.“ Das System würde die Last aushalten mit so vielen Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und die notwendige Qualität für den Online-Unterricht ermöglichen, sagte Zitz.

Ob es Auswirkungen auf die Maturaklassen geben werde, könne man noch nicht sagen, das obliege dem Bundesminister, so Zitz. Die Maturantinnen und Maturanten sollen aber weiterhin über die Online-Systeme auf die Matura vorbereitet werden.

Studiogast: Bildungsdirektor Heinz-Josef Zitz Die Schulen werden geschlossen, der Unterricht soll aber übers Internet weiter gehen. Sind unsere Schulen und Schüler darauf vorbereitet, auch technisch? U.a. darüber spricht Bildungsdirektor Heinz-Josef Zitz.

Zitz: „Schülern Sicherheit geben“

Die Organisation des Unterrichts obliege der jeweiligen Schule, so Zitz. „Wir sind ein sehr kleines Bundesland, wir kennen unsere Partner sehr sehr gut, und ich gehe davon aus, dass in hoher Qualität an jedem Schulstandort vereinbart wird, wie das von statten gehen kann. Das Wichtigste ist, dass man den Schülerinnen und Schülern Sicherheit gibt, dass sie ihren Lernstoff weiterführen können und auf alles was nachher kommt gut vorbereitet sind“, so Zitz.

Online-Medien auch für Volksschulen möglich

Auch in den Volksschulen und den Unterstufen soll der Unterreicht ab Mittwoch eingestellt werden. Man habe im Burgenland die Möglichkeit auch im Volksschulbereich Online-Medien zur Verfügung zu stellen, so Zitz.

In den Volksschulen und den Unterstufen soll es Betreuungsmöglichkeiten geben. Die Organisation der Betreuung hänge davon ab, wie viele Schülerinnen und Schüler an einen Standort kommen, so Zitz. „Was wir natürlich garantieren wollen ist, dass die jungen Menschen, am Schulstandort einerseits betreut werden und andererseits natürlich auch eine Beschäftigung brauchen, und das kann in diesem Fall natürlich lernen sein und das werden wir auch so durchführen“. Man werde den bisher gelernten Stoff vertiefen, so Zitz.

Hotline für Eltern

Ab Donnerstagmittag werde es eine Hotline für Eltern geben. „Wir versuchen mehrere Nummern auf der Website der Bildungsdirektion zu veröffentlichen. Wir wollen auch die Möglichkeit geben, dass Menschen nicht in der Warteschleife hängen“, erklärte Zitz. Der vorwiegende Ansprechpartner sei aber die Schule. Außerdem appellierte Zitz an die Eltern, nur die Nummer der Hotline zu wählen, wenn es Fragen zum Schulbetrieb oder zum Unterricht gebe, für Coronavirus-Fragen sei die Nummer 1450 zu wählen.

Auch Kindergartenkinder sollen zu Hause bleiben

Auch Kindergartenkinder sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben, lautete der Appell der Regierung. Wie für Unterstufenschüler soll es für diese ebenfalls eine Betreuungsmöglichkeit geben, wenn für die Eltern keine andere Alternative möglich ist. Der Entscheidung waren Beratungen mit den Landeshauptleuten sowie den Sozialpartnern über weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vorausgegangen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) appellierte, dass Großeltern nicht auf die Kinder aufpassen sollten. Die älteren Personen müssten vor dem Coronavirus geschützt werden.