FPÖ kritisiert SPÖ-Regierungsprogramm

Einige Bereiche im Regierungsprogramm wie etwa Energie, Naturschutz oder Forschung finden die Freiheitlichen gut, ansonsten gibt es nur Kritik. Sie wollen nun als Opposition das Land finanziell, organisatorisch und gesellschaftlich stabil halten.

Petschnig: „deutlich sozialdemokratische Handschrift“

Petschnig sieht auf die Oppositionsparteien in den kommenden Jahren viel Arbeit zukommen: „Man muss ganz offen sagen, der Landeshauptmann hat eine deutliche sozialdemokratische Handschrift angekündigt. Wenn man gewisse Aspekte herausnimmt, ist sogar eine sozialistische Handschrift zu erkennen und ich glaube da läuft einiges falsch, wenn dieses Programm so zur Umsetzung kommt.“

ORF

Tschürtz sieht sich als Klubobmann bestätigt

Beim FPÖ Parteitag am Wochenende gab es einiges an Hick Hack. In der Funktion als Klubobmann sieht sich Tschürtz parteiintern bestätigt: „Man darf halt auch nicht vergessen, dass die Hälfte aller Parteistimmen für Tschürtz waren, und ich natürlich hunderte Zuschriften von der Bevölkerung bekomme, die sagen: ‚Gott sei Dank machst du weiter‘.“ Der ehemalige Landesparteiobmann und jetzige Klubobmann Johann Tschürtz sieht es jetzt als seine Verpflichtung in den nächsten zwei bis drei Jahren die FPÖ zu verjüngen.