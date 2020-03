Ausfall/Kinderbetreuung: Offene rechtliche Fragen

Viele Lebensbereiche sind betroffen und bei vielen dieser Fragen wird man auch juristisches Neuland betreten, sagte Johannes Wutzlhofer, Rechtsanwalt in Eisenstadt im Gespräch mit ORF-Burgenland-Redakteur Mario Kanitsch. Das Einzige, was derzeit klar sei ist, dass sich viele rechtliche Fragen stellen werden. Was das Thema Quarantäne angeht, meinte Wutzlhofer, dass es eine klare Grundlage im Epidemiegesetz gäbe, dass wenn eine Quarantäne ausgesprochen wird, man dieser auch nachkommen müsse.

Kinderbetreuung: Schnell Lösungen finden

Zum Thema Kinderbetreuung, wenn zum Beispiel Schulen geschlossen werden, oder das Kind erkrankt ist, meinte der Jurist, dass zum jetzigen Zeitpunkt die arbeitsrechtlichen Bestimmungen nur die Möglichkeit bieten, aufgrund dieser Situation als Arbeitnehmer eine Woche daheim bleiben zu können. Das würde allerdings das Problem nicht lösen, denn wenn Schulen länger geschlossen bleiben und man alleinerziehend ist, werde man sich hier Alternativen überlegen müssen. Vermutlich wird man auf der Ebene der Sozialpartner und des Gesetzgebers möglichst schnell Lösungen finden müssen, meinte Wutzlhofer.

Betroffen sind auch Arbeitgeber – Firmen die den Betrieb einschränken, oder sogar einstellen müssen. In diesem Fall, meinte der Jurist, sei es das Einfachste für den Unternehmer, wenn das Unternehmen behördlich geschlossen wird, weil man dann eine klare Bestimmung habe, dass ein Verdienstentgang gegen die öffentliche Hand zusteht.

Verdienstentgang oft schwierig zu berechnen

Schwieriger sei es, laut Wutzlhofer, wenn die Firma ein Erlass oder Bescheid nicht unmittelbar betreffen würde – sondern man nur von einem anderen Unternehmen abhängig sei – wie zum Beispiel ein Hotel neben einer Therme – dann sind die rechtlichen Bestimmungen nicht so klar, dass man mit hundertprozentiger Sicherheit sagen könnte, dass einem auch da ein Verdienstentgang zustehen würde.

Auch als Veranstalter sei man Unternehmer und wenn man einen Verdienstentgang hat, würde auch hier das Epidemiegesetz gelten und man werde zumindest den Verdienstentgang fordern können, so der Jurist gegenüber dem ORF. Das betrifft Sport- oder Kulturveranstaltungen – da könnte es interessant werden, wie man den Verdienstentgang berechnen wird, meinte Rechtsanwalt Johannes Wutzlhofer.

„Coronavirus Infopoint“ in Wirtschaftskammer

Für Unternehmen, die Fragen im Zusammenhang mit dem Coronavirus haben, zum Beispiel Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Länderinformationen, Lieferketten, hat die Wirtschaftskammer einen „Coronavirus Infopoint“ als zentrale Ansprechstelle eingerichtet. Hier laufen sämtliche Informationen aus dem In- und Ausland zu diesem Thema zusammen.

Konkret gibt es die zentrale Hotline unter 05 90 900-4352, die von Montag bis Freitag von 8.00 bis 20.00 Uhr besetzt ist. Darüber hinaus können Unternehmen ihre Fragen per E-Mail an Infopoint_Coronavirus@wko.at.