Die Auswirkungen auf das Burgenland

Die Bundesregierung sagt per Erlass Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern bis Anfang April ab – mehr dazu in Starke Einschränkungen für öffentliches Leben beschlossen.

Brigitte Novosel zum Coronavirus Brigitte Novosel ist Sprecherin des Koordinationsstabes im Burgenland. Sie spricht über die geplanten Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Im Burgenländischen Veranstaltungsgesetz sei genau definiert, was unter den Begriff Veranstaltung falle, erklärte die Sprecherin des burgenländischen Coronavirus-Koordinationsstabes, Brigitte Novosel. Eine Hochzeit würde zum Beispiel nicht darunterfallen, doch hier werde auch an die Bevölkerung appelliert nach Möglichkeit die sozialen Kontakte in den nächsten Wochen einzuschränken. „Aber natürlich ist das die Entscheidung eines jeden einzelnen“, so Novosel.

Schulen und Kindergärten bleiben offen

Auf die Frage, wie lange es im Burgenland noch dauern würde, bis auch Schulen und Kindergärten – so wie jetzt schon Universitäten und Fachhochschulen – geschlossen werde, meinte Novosel, es gebe einen gravierenden Unterschied zu den Universitäten: „Das ist der Betreuungsaufwand, der dann anfällt, wenn Schulen und Kindergärten geschlossen werden. Also bis dato gibt es keine Intention, auch Schulen und Kindergärten zu schließen. Wann das sein wird, da bleibt es abzuwarten, wie die bundesweite Regelung dann ausschauen wird und wann sie kommt.“ Natürlich werde man dafür sorgen müssen, dass die Betreuung ausnahmslos gewährleistet sei, sonst könne man diese Maßnahme nicht umsetzen, so Novosel.