Absagen und Schließungen

Ab spätestens Montag sollen laut Bundesregierung mehr keine Veranstaltungen an Fachhochschulen und Universitäten abgehalten werden – mehr dazu in Starke Einschränkungen für öffentliches Leben beschlossen. Man stelle den Lehrbetrieb aber nur im Gebäude ein, erklärte der Geschäftsführer der FH Burgenland, Georg Pehm. Bereits ab Mittwoch sind alle Lehrveranstaltungen, bei denen eine persönliche Anwesenheit erforderlich wäre, abgesagt. Man werde die Veranstaltung in den folgende Tagen durch Online-Lehrveranstaltungen ersetzen, so Pehm. Daran arbeite man jetzt mit Hochdruck. Die Pädagogische Hochschule Burgenland wird ab Mittwoch den Lehrbetrieb im Gebäude einstellen und die Studenten online per Fernlehre unterrichten.

Schulen in Warteposition

Das Bildungsministerium ersuchte inzwischen die Schuldirektoren, sich aufgrund des Coronavirus auf Schulschließungen präventiv vorzubereiten. Außerdem wird empfohlen, dass Ausflüge, Reisen und Schulveranstaltungen ab sofort bis auf Weiteres ausgesetzt werden.

Derzeit noch keine Änderungen bei WIFI und AMS

Die Bundesregierung sagt per Erlass Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Teilnehmern und Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern bis Anfang April ab. Beim WIFI Burgenland gibt es derzeit noch keine Absagen, es seien derzeit auch keine größeren Veranstaltungen geplant, sagte Institutsleiter Harald Schermann. Man berate aber laufend und werde sich an die Bundesvorgaben halten. Sollte es zu Schulschließungen kommen, werde man aber wohl auch Veranstaltungen absagen.

Auch beim AMS beobachte man die Lage genau, sagte Geschäftsführerin Helene Sengstbratl. Noch herrsche beim AMS aber Normalbetrieb. Schulungskurse und Termine fänden statt, es gebe aber keine Großgruppenveranstaltungen.

Fußball-Bundesliga setzt Spiele aus

Am Wochenende stehen im Burgenland mehr als 100 Fußballspiele auf dem Programm. Der Burgenländische Fußballverband berät noch, wie man mit der Lage am besten umgehen kann. Insgesamt stehen wohl viele Veranstaltungen vor Absagen. Fix ist bereits: Die Fußball-Bundesliga setzt die Spiele der ersten und zweiten Liga vorerst aus. Wie die Liga am Dienstagnachmittag bekannt gab, betrifft dies in einem ersten Schritt die ersten beiden Runden in der Meister- bzw. Qualifikationsgruppe sowie die Spiele der 20. und 21. Runde der zweiten Liga. Der SV Mattersburg hätte am Wochenende in der Fußball-Bundesliga gegen Altach gespielt.

In der Basketball-Superliga wurde entschieden, die Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit auszutragen. Abgesagt wurden im Burgenland auch Ehrungen und Festakte, etwa die ASVÖ Meisterehrung am dritten und vierten März-Wochenende.

Keine Gottesdienste mit mehr als 100 Gläubigen

Die römisch-katholische Kirche in Österreich will sich wegen des Coronavirus an die staatlichen Vorgaben halten. Gottesdienste in geschlossenen Räumen seien nicht mit mehr als 100 Personen zu feiern, für Feldmessen gelte das Limit von 500 Personen, teilte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, am Dienstag via „Kathpress“ mit. Größere Veranstaltungen seien abzusagen.

Kulturzentren stellen Spielbetrieb ein

In den burgenländischen Kulturzentren wird der Spielbetrieb ab sofort eingestellt. Bis vorläufig Anfang April 2020 finden in folgenden Niederlassungen der Kultur-Betriebe Burgenland keine Veranstaltungen statt: Betroffen sind die Kulturzentren in Eisenstadt, Oberschützen und Güssing, das Liszt-Zentrum Raiding, das Schloss Tabor, das Landesmuseum Burgenland, das Haydn-Haus Eisenstadt, die Landesgalerie Burgenland sowie das Liszt-Haus Raiding. Der erste Zyklus des bevorstehenden Liszt-Festivals in Raiding von 19. bis 29. März 2020, ist somit auch abgesagt.

Bird Experience ohne Ausstellermesse

Die Pannonian Bird Experience von 18. bis 26. April im Nationalpark Neusiedler See Seewinkel wird heuer ohne die begleitende Ausstellermesse stattfinden. Die Messe war von 24. bis 26. April geplant. Das Rahmenprogramm soll aus jetziger Sicht – vorbehaltlich einzelner Änderungen – wie geplant stattfinden. Aufgrund der vorherrschenden Unsicherheit, der nicht prognostizierbaren Entwicklungen des Coronavirus und damit verbundener Entscheidungen und drohender Auflagen sehe man sich gezwungen, die Ausstellermesse am Gelände des Nationalparkzentrums abzusagen. Einige Aussteller hätten mitgeteilt, dass ihr Personal Reiseverbot habe, sagte Alois Lang vom Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel.

LWK sagt Galaabend ab

Die Landwirtschaftskammer sagte aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation den Galaabend zur Landesprämierung für Edelbrände, Säfte, Nektare, Moste, Essige, Sirupe und Liköre am 12. März in Güssing ab. Über einen eventuellen Ersatztermin werde zeitgerecht informiert, hieß es.