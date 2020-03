Sagartz: EU-Parlament im Sicherheitsmodus

Für Sagartz ist es am Dienstag seine erst zweite Sitzung im EU-Parlament. Sein für diese Woche geplanter erster Redebeitrag ist der Verkürzung der Plenarwoche zum Opfer gefallen. Das EU-Parlament arbeite derzeit im Sicherheitsmodus, so Sagartz. Bis auf die Mitarbeiter, die Abgeordneten und diplomatisches Personal habe niemand Zutritt. Es sei ja nicht nur die Sitzung verkürzt worden, sondern auch der gesamte Parlamentsbetrieb habe reduziert werden müssen. „Niemand kann zum heutigen Zeitpunkt sagen, wann wieder auf Normalbetrieb umgestellt werden kann“, so Sagartz.

Sagartz: Politik muss an Lösungen arbeiten

Das EU-Parlament will sicherstellen, dass es gegen das Coronavirus eine gemeinsame europäische Antwort gibt. Die gesundheitlichen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sollen abgefedert werden. Das ist die Überschrift der Sitzung – Beschlussfassung wird es am Dienstag aber keine geben. „Es steht 50:50 zwischen jenen, die sagen, man muss rein vorsorglich etwas tun und 50 Prozent haben halt die Meinung, man müsste viel mehr tun“, so Sagartz. Das sei am Ende eine Abwägungssache und eine persönliche Einstellungssache. Er glaube, dass es Aufgabe der Politik sei, nicht Panik zu verbreiten, sondern an Lösungen zu arbeiten.

Detail am Rande: Die Sitzung am Dienstag findet ohne den Parlamentspräsidenten David Sassoli statt. Der Italiener stellte sich nach einem Heimataufenthalt am Wochenende selbst unter Quarantäne. Die österreichische Bundesregierung gab am Dienstagvormittag weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus bekannt – Coronavirus: Starke Einschränkungen beschlossen.