Klimakrise macht Fischzüchtern zu schaffen

Durchschnittlich isst jeder Burgenländer knapp acht Kilogramm Fisch pro Jahr. Obwohl die Nachfrage der Konsumenten nach heimischem Fisch steigt, ist es den Züchtern nicht möglich, den Bedarf zu decken. Nur sechs Prozent an Fisch können österreichweit selbst produziert werden. Der Rest – 94 Prozent – wird importiert. Im Burgenland liegt dieser Selbstversorgungsgrad mit 18 Prozent etwas höher.

Teiche werden im Sommer zu warm

Rudolf Hoffmann betreibt in Güssing die größte Fischzucht im Burgenland. Er hat unter anderem mit dem Klimawandel zu kämpfen – im Sommer etwa mit den geringen Niederschlagsmengen: „Wir können im Sommer noch nichts anbieten, da wir Probleme mit der Lagerung haben – also sprich Wasser –, und auch die Temperatur des Wassers steigt von Jahr zu Jahr.“ Im Hochsommer habe es manchmal in den großen Teichen Wassertemperaturen von 30 Grad und darüber, da werde das Fischsterben schon immer problematischer, so Hoffmann. Dazu kommt, dass Fischräuber – Kormorane, Fischreiher und Fischotter – in den heimischen Teichen zuschlagen. 50 Prozent des jährlichen Zuwachses gehe durch Fischfresser verloren, sagte Hoffmann.

Importierte Fische deutlich billiger

Fisch ist ein relativ teures Lebensmittel. Das Kilogramm kostet zwischen zehn und 45 Euro. Für Fisch aus dem Ausland bezahlt der Konsument nur etwa die Hälfte davon. Die großen Mengen kämen aus dem Ausland natürlich viel günstiger herein. Man sei noch immer auf Förderungen angewiesen, erklärte Hoffmann: „Irgendwann werden die Förderungen auslaufen, und dann wird es schwierig, den Preis zu erzielen, den wir brauchen würden, um kostendeckend wirtschaften zu können.“

Rund 400 Züchter sind im Burgenland gemeldet. Die jährlich 400 Tonnen Fisch werden großteils von rund zehn Großbetrieben im Land produziert. Von einem Züchtersterben, wie es in anderen Bundesländern bereits zu beobachten ist, bleibt das Burgenland aber noch verschont.