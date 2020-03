Zwei Handgranaten im Burgenland entdeckt

Die Handgranate in Schachendorf wurde auf einem umgepflügten Acker am Ortsrand gefunden, jene in Klostermarienberg war an der ungarischen Grenze teilweise im Boden versenkt. Die Kriegsrelikte wurden vom Entminungsdienst geborgen und entsorgt. Gefahr für Personen bestand laut Polizei nicht, da sich in den Granaten keine Zünder befanden.

Erst vergangenen Donnerstag gab es in Jennersdorf Aufregung wegen einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg – mehr dazu in Fliegerbombe in Jennersdorf gesprengt.