Fritz Brandlhofer gestorben

Als kompromisslos in seiner Architektur beschreibt der Architekturraum Burgenland in einem Nachruf Fritz Brandlhofer. Zu Brandlhofers Bauwerken zählen etwa der Bildungscampus in Stadtschlaining im Bezirk Oberwart oder die sogenannte Talstation in Trausdorf im Bezirk Eisenstadt-Umgebung – dabei handelt es sich um das Atelier des Künstlers Johannes Ramsauer.

„Wesentlicher Architekt des Burgenlandes“

„Er wusste genau, was er tat und sein Ziel war immer Qualität. Man übertreibt nicht, wenn man Fritz Brandlhofer, der mehrmals mit dem Architekturpreis des Landes Burgenland ausgezeichnet wurde, als einen der wesentlichen Architekten des Burgenlandes in den letzten beiden Jahrzehnten bezeichnet“, heißt es vom Archtekturraum Burgenland.