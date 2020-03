Visnjic als SJ-Landesvorsitzende bestätigt

Die Neuwahl war Teil der 38. ordentlichen Landeskonferenz der SJ Burgenland in der Eisenstädter Arbeiterkammer. Mit 92,9 Prozent geht die Siegendorferin Lejla Visnjic in ihre zweite Funktionsperiode. In den kommenden zwei Jahren wolle man den Schwerpunkt auf die regionale Arbeit legen, um so die Strukturen der SJ Burgenland zu verbessern, sagte Visnjic über die künftigen Ziele.

SJ Burgenland

Rund 150 Teilnehmer in Eisenstadt

Mehr als 150 SJ-Vertreterinnen und Vertreter, aber auch Teilnehmer von anderen Organisationen nahmen an der Landeskonferenz Teil. Neben der Neuwahl wurde dabei auch über inhaltliche Anträge diskutiert. So wolle man etwa Fehler im System aufzeigen. Gefordert wurden aber auch innerorganisatorische Verbesserungen, etwa Ortsgruppen in jeder Gemeinde oder Mitgliederwerbemonate.