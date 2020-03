Eisenkopf: März zum Frauenmonat erklärt

In der neuen Landesregierung ist Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf für die Frauenagenden zuständig. Sie möchte den gesamten März zum Frauenmonat erklären. Es gehe ganz einfach darum, auf die Rechte der Frauen hinzuweisen und darauf, dass man in der Vergangenheit für diese Rechte sehr hart gekämpft habe, so Eisenkopf. Es gebe aber noch immer Luft nach oben.

„Nicht auf gesetzlichen Verpflichtungen angewiesen sein“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat sich zuletzt gegen Quotenregelungen im Arbeitsleben ausgesprochen. Dem stimmt auch Eisenkopf zu. Das Ziel sollte es eigentlich sein, diese Gleichberechtigung zu leben und als selbstverständlich zu erachten und nicht auf gesetzliche Verpflichtungen angewiesen zu sein, so Eisenkopf.

Eisenkopf verweist dabei auch auf das neue Regierungsprogramm. Dieses sei ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung der Frauen, so Eisenkopf. Laut Landesrätin Daniela Winkler habe es zuletzt in der Kinderbetreuung einiges an Bewegung gegeben. Man habe den beitragsfreien Kindergarten. In den Ferientagen habe man die Schließtage verringert. Das seien wirklich wichtige Meilensteine, die man im Burgenland gesetzt habe, sagte Winkler.

Zwölf Bürgermeisterinnen in 171 Gemeinden

Landtagspräsidentin Verena Dunst wünscht sich mehr Frauen in der Politik. Dafür sei aber eine flexiblere und effizientere Sitzungskultur notwendig, sagte Dunst. Derzeit müsse man in einer Sitzung gewisse Dinge zehnmal ausmachen. Es gebe heutzutage auch Instrumente, zum Beispiel via Internet oder über Nachrichtendienste, um sich auszutauschen. So würde man es Frauen einfacher machen in die Politik einzusteigen, so Dunst. Derzeit gibt es in den 171 burgenländischen Gemeinden nur zwölf Bürgermeisterinnen. Das seien zu wenig, so Dunst.