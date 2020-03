Doskozil: Stimmband-OP nächste Woche

Der Eingriff soll Ende nächster Woche in Deutschland von einem Spezialisten durchgeführt werden, bestätigte das Büro des Landeshauptmannes am Freitag auf APA-Anfrage Medienberichte. Doskozil hatte die neuerliche OP bereits im November in einer Landtagssitzung angekündigt. Seit 2018 kämpft der Landeschef mit Stimmband-Problemen. Im Juli 2018 musste er sich deshalb einer Operation unterziehen.

Nachdem sich der Zustand seiner Stimme verschlechtert hatte, wurde im Oktober des Vorjahres ein weiterer Eingriff durchgeführt. Durch die neue Operation bestehe die Chance, dass man die mit den Stimmbändern verbundenen Probleme endgültig in den Griff bekommen könne, hieß es aus dem LH-Büro. Nach der OP werde es „einige Wochen“ bis zu seiner Rückkehr dauern.