EU: Kostenlose WLAN-Hotspots für Gemeinden

Es handelt sich um eine Direktförderung der Europäischen Kommission. In Form von Gutscheinen zu je 15.000 Euro pro Gemeinde können diese sich WLAN-Hotspots an öffentlich zugänglichen Orten fördern lassen. Europaweit werden 947 Gutscheine vergeben. Den Ausschlag für einen Zuschlag gibt die Reihenfolge der Bewerbung.

„Die Initiative trägt zu einem gleichberechtigten Zugang zum World Wide Web bei. In einer digitalisierten Welt ist das ein wesentlicher Faktor für die Chancengleichheit“, so Christian Illedits, Landesrat für Breitband und Digitalisierung und Vertreter des Landes Burgenland in der EU, über den Mehrwert von WIFI4EU.

Bereits 41 Gemeinden erhielten Förderung

Gemeinden, die in der Vergangenheit einen WIFI4EU-Gutschein erhalten haben, können nicht mehr teilnehmen. Jene, die sich in der Vergangenheit erfolglos beworben haben, sehr wohl. Im Burgenland haben bereits 41 Gemeinden eine Förderzusage erhalten, in Geldwert ausgedrückt sind dies 615.000 Euro.

Die meisten Zusagen gingen an die südlichen Gemeinden des Landes mit 21 Zusicherungen, gefolgt von 14 Zusagen an die nördlichen Gemeinden und sechs Zusagen an Gemeinden im Mittelburgenland. Das Gesamtbudget des Projekts beläuft sich auf 120 Millionen Euro. Bei der letzten Ausschreibung wurden 1.780 Gutscheine in den ersten zwei Sekunden vergeben.

Bewerben ab 17. März

Bewerbungen sind von 17. März um 13.00 Uhr bis zum 18. März um 17.00 Uhr möglich. Um an der Ausschreibung teilnehmen zu können, müssen sich Gemeinden vorab im Onlineportal registrieren. Sobald sie dies erledigt haben, erhalten sie eine Mail mit genauen Informationen zur Teilnahme. Wo dann der WLAN-Hotspot installiert wird, obliegt der Empfängergemeinde. Mit dem Gutschein kann ein neues Gerät angekauft oder alte Geräte aufgerüstet werden.