ÖVP kritisiert Werbeausgaben der Regierung

Kritik übte die ÖVP Freitagvormittag am kürzlich vom Landesrechnungshof veröffentlichten Bericht zu den Werbeausgaben der Landesregierung. 16 Millionen Euro wurden in diesem Bereich von Juli 2015 bis Ende 2018 ausgegeben worden – mehr dazu in Landesrechnungshof scheitert an Prüfung.

Handig: „Landesbetriebe als Selbstbedienungsladen“

„Das eigentlich besorgniserregende daran ist, dass 80 Prozent davon, genauer gesagt knapp 13 Millionen Euro, nicht im Landesbudget, sondern in den ausgegliederten Gesellschaften ausgegeben wurden. Es stellt sich so dar, dass hier Landesbetriebe anscheinend als Selbstbedienungsladen für die Eigenwerbung missbraucht werden“, kritisierte Landtagsabgeordneter Gerald Handig, der Mitglied des Rechnungshof-Ausschusses ist.

Steiner: „Völlig intransparentes Vorgehen“

Überprüft werden sollen vom Rechnungshof nun auch die Aufwendungen für die Sozialhilfe im Burgenland. Ein entsprechender Antrag wurde von der Volkspartei am Mittwoch eingebracht, kündigte Thomas Steiner an. Steiner ist Obmann des Rechnungshofausschusses. Es gehe darum, die Frage der Sozialhilfekosten zu prüfen. Ein Schwerpunkt sollen die Beiträge der Gemeinden sein.

„Das ist ein völlig intransparentes Vorgehen, das derzeit geübt wird. Wo ganz einfach von den Ertragsanteilen der Gemeinden irgendwelche Beträge abgezogen werden, wo die Bürgermeister, wo die Gemeinderäte überhaupt nicht nachvollziehen können, warum das passiert“, so Steiner. Die ÖVP werde der Landesregierung in den kommenden fünf Jahren genau auf die Finger schauen, meinte Klubobmann Markus Ullram.

Hergovich: „Mehr als verwundert“

Die SPÖ zeigte sich über die Kritik der ÖVP an den Werbeausgaben des Landes „mehr als verwundert“. „Der uns vorliegende Bericht stellt den Werbeausgaben des Landes ein hervorragendes Zeugnis aus“, so Klubobmann Robert Hergovich. Der „Löwenanteil“ der angeführten Ausgaben betreffe die im Wettbewerb stehenden Gesellschaften des Landes. Konkret nannte Hergovich den Burgenland Tourismus, dessen Aufgabe die Bewerbung des Landes sei.