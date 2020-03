Chronik

Windräder-Tausch: Dreimal so viel Leistung

Bei Gols und Mönchhof (Bezirk Neusiedl am See) werden momentan alte Windräder abgebaut und neue aufgebaut. Das Besondere dabei: Die Leistung der neuen Windräder ist dreimal so hoch wie die der alten und sämtliche Teile der alten Anlage werden wiederverwertet.