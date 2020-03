AK: 14 Millionen Euro erstritten

Die Juristen der Arbeiterkammer führten im Vorjahr rund 40.600 Beratungen in den Bereichen Arbeits-, Sozial- und Insolvenzrecht durch. In knapp 2.200 Fällen musste interveniert oder der Weg vor den Richter angetreten werden. Die erstrittenen 14 Millionen Euro würden eindrucksvoll belegen, dass die Arbeiterkammer schnell und erfolgreich helfe, bilanzierte AK-Präsident Gerhard Michalitsch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Damit sorge die AK für mehr Gerechtigkeit in der Arbeitswelt.

Nachzahlung von 3.900 Euro für Küchenhilfe

Es sind Probleme beim Krankenstand, nicht bezahlte Überstunden oder unter dem Kollektivlohn angemeldete Mitarbeiter, mit denen sich die Arbeitnehmer an die AK wenden. AK-Juristin Doris Graser-Kern präsentierte bei der Pressekonferenz am Donnerstag ein Fallbeispiel, bei dem einer Arbeitnehmerin letztlich zu einer Nachzahlung von 3.900 Euro verholfen worden war.

Die Frau sei als Küchenhilfe vier Monate lang in einem burgenländischen Gastgewerbebetrieb beschäftigt worden. Sie sei aber nicht nur einen Monat verspätet angemeldet worden, sondern auch nicht mit dem Lohn, den sie erhalten habe. Statt mit 40 Stunden Arbeitszeit sei sie nur mit 20 Stunden angemeldet worden. Als sie dann in weiterer Folge für einige Wochen erkrankt sei, habe ihr der Arbeitgeber auch keine Entgeltfortzahlung gezahlt und das Dienstverhältnis sei dann auch noch vom Arbeitgeber ohne Kündigungsfrist beendet worden.

Die meisten arbeitsrechtlichen Probleme treten laut Graser-Kern in den Branchen Hotel und Gastgewerbe, im Handel, dem Metall- und Baugewerbe sowie bei der Güterbeförderung auf.