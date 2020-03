Wirt mit anonymen Daueranrufen belästigt

Von Dezember 2018 bis Februar 2020 wurde der Gastwirt rund 1.500 Mal angerufen. Der Verdächtige, ein 62-jähriger Mann aus Parndorf (Bezirk Neusiedl am See), benutzte dazu ein Wertkartenhandy. Das Handy konnte am vergangenen Samstag von der Polizei geortet werden. Beamte der Kriminalpolizei durchsuchten daraufhin das Haus des Verdächtigen.

Persönliche Gründe als Motiv

Das Mobiltelefon, mit dem die Anrufe getätigt wurden, war versteckt, konnte aber im Haus gefunden werden. Der 62-Jährige wurde von der Kriminalpolizei einvernommen. Der Mann ist geständig. Er wurde wegen beharrlicher Verfolgung, also Stalking, auf freiem Fuß angezeigt. Als Motiv nennt der Verdächtige persönliche Gründe. Ob in den Anrufen auch gefährliche Drohungen ausgesprochen wurden, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.