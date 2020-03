Warum Frauen in die Schuldenfalle tappen

Frauen haben im Durchschnitt ein deutlich niedrigeres Einkommen als Männer, so die ASB. Das merkt man auch bei der Schuldnerberatung: Fast ein Drittel der Klientinnen hatte 2019 nicht mehr als das Existenzminimum zur Verfügung, das waren 933 Euro für eine alleinstehende Person.

Betreuungspflichten erschweren die Situation

Betroffene seien akut armutsgefährdet, heißt es bei der ASB. Betreuungspflichten, die ebenfalls großteils bei Frauen liegen, machen die Situation der betroffenen Haushalte noch schwieriger. Österreichweit haben 60.000 Personen im Vorjahr Unterstützung von einer staatlich anerkannten Schuldnerberatung erhalten, fast die Hälfte davon waren Frauen. Scheidungen und Trennungen sind bei ihnen als Schulden-Grund auf Platz drei vorgerückt.

1.000 Frauen im Burgenland unterstützt

Im Burgenland wurden im Vorjahr 1.000 Personen unterstützt, 41 Prozent davon waren Frauen. Was ihre Einkommenssituation betrifft: 25 Prozent waren arbeitslos, in Teilzeitarbeit, karenziert oder Hausfrauen, so die Bilanz der Schuldnerberatung Burgenland. Auch hier ist Scheidung und Trennung Schuldengrund Nummer drei. Neben Konsumverhalten, gescheiterter Selbstständigkeit, Mithaftungen und Bürgschaften sowie Arbeitslosigkeit.