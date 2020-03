Landesrechnungshof scheitert an Prüfung

Das Land Burgenland fördert die Hagelversicherung, damit die burgenländischen Bauern gegen Unwetter abgesichert sind. In den vergangenen fünf Jahren bezahlte das Land fast 20 Millionen Euro aus. Nun wollte die zu diesem Zeitpunkt noch rot-blaue Landesregierung im September vergangenen Jahres wissen, ob die Hagelversicherung dieses Geld auch widmungsgemäß verwendet. Das war jedoch nicht möglich, sagt Andreas Mihalits, Direktor des Landesrechnungshofs im Interview mit ORF-Burgenland Redakteur Hannes Auer.

ORF

"Das ist eine bundesgesetzliche Bestimmung, worin geregelt ist, dass die österreichische Hagelversicherung dem zuständigen Ministerium einen Verwendungsnachweis zu legen hat – aber nicht in Richtung der Länder auskunftspflichtig ist. Dementsprechend fehlen auch auf Seiten des Landes die entsprechenden Unterlagen und Informationen konkret über die Landwirte oder landwirtschaftlichen Betriebe im Burgenland, die in den Genuss der Förderung kommen, so Mihalits.

Anders ausgedrückt: Das Landwirtschaftsministerium wüsste zwar, an wen das Geld ausbezahlt worden ist, gibt diese Information aber nicht heraus. Null Transparenz also, und ein für Rechnungshofdirektor Mihalits sehr unbefriedigender Zustand, wie er sagt.

Andere Prüfung beschäftigte sich mit Werbeausgaben

Mehr Erfolg hatte der Rechnungshof mit einem weiteren Prüfauftrag. Die ÖVP wollte wissen, wie viel Geld das Land in der vergangenen Gesetzgebungsperiode für Werbung ausgegeben hat. Das Ergebnis: Das Land und seine Regierungsmitglieder, noch unter Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ), hatten in etwas mehr als drei Jahren rund 3,15 Millionen Euro an Werbeausgaben. Die Unternehmen im Eigentum des Landes haben rund 12,6 Millionen Euro ausgegeben. Wesentliche Mängel hat der Rechnungshof bei dieser Überprüfung nicht festgestellt.