Journalistin mit bgld. Wurzeln analysiert US-Wahl

Im Aufdeckungsjournalismus arbeitet Felke schon lange: Sie war bei der Süddeutschen Zeitung, beim Bayerischen Rundfunks und ist nun an der Elite-Universität Columbia in New York. Dort beschäftigt sie sich mit möglichen Wählereinschränkungen bei der US-Wahl im November 2020. „Wir schauen uns an, wie konservative Lobbyisten versuchen ihre Macht zu nutzen und das System zu missbrauchen, um ihre Agenda zu pushen", so Felke.

„Kann auch sein, dass Annahme nicht bestätigt wird“

Als Investigativjournalistin recherchiert Felke, welche Lobbyistengruppen zusammenarbeiten, um Wählerlisten zu „säubern“. Und sie sieht sich auch an, welche Wählerschichten betroffen sind.

„Sind es Menschen mit Migrationshintergrund? Sind es Menschen, die vielleicht aus ärmlicheren Verhältnissen kommen? Sind es Gemeinden, die in den vergangenen Jahren eher die demokratische Partei gewählt haben? Das schauen wir uns jetzt als offene Fragen an. Denn als Journalisten müssen wir für alle Seiten offen sein. Und es kann auch gut sein, dass meine Annahme nicht bestätigt wird, auch wenn die Indizien, die wir bisher haben, eher dafür sprechen", so Felke.

Familie aus dem Nordburgenland

Seit fast zwei Jahren lebt Catharina Felke in New York. Im Burgenland war sie zuletzt zu Weihnachten zu Besuch, denn ihre Eltern stammen aus Pama und Gattendorf, weitere Familienmitglieder leben in Deutsch Jahrndorf und Weiden am See. „Für mich ist das Burgenland ganz stark mit dem Neusiedler See verbunden: Ich habe dort segeln gelernt, ich habe dort surfen gelernt. Ich habe viele Sommer und auch Winterferien dort verbracht. Und – natürlich – meine ganze Familie lebt dort“, so Felke.

Kampagne gegen Amtsgeheimnis

Ein großes Anliegen ist der Journalistin politische Transparenz. Seit 2013 setzte sie sich im „Forum Informationsfreiheit“ – rund um den, mittlerweile verstorbenen, Oberwarter Journalisten Kurt Kuch – für ein Informationsfreiheitsgesetz in Österreich ein.

„Wir haben das in Österreich ja leider noch nicht. Ich weiß es wird gerade daran gearbeitet, also hoffentlich kommt das noch, weil es natürlich ein super journalistisches Tool ist. Gerade für uns als Journalisten ist es ein wahnsinnig wichtiger Teil der Arbeit, die Öffentlichkeit zu informieren, und ich möchte sie bestmöglich informieren. Das heißt ich möchte alle Informationen, die es gibt, heranschaffen, um der Öffentlichkeit ein vollständiges Bild zu liefern. Wenn ich ein Amtsgeheimnis habe, kann ich das nicht, oder ich komme sehr stark an meine Grenzen", so Felke.

Arbeit ab September veröffentlicht

Bis zur US-Präsidentschaftswahl am 3. November ist für Catharina Felke noch viel zu tun. Ihre Recherchen dem Wahlkampf betreffend werden ab September in Zeitungen, Onlineartikeln und TV-Dokus in den USA veröffentlichen.