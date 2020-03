Petrik für Aufnahme von Flüchtlingen

Die Linie als Bundesregierung sei klar, es werde keine zusätzliche freiwillige Aufnahme in Österreich geben, erklärte Bundeskanzler Kurz. Petrik kann dieser Ansage nichts abgewinnen. Sie sprach am Mittwoch am Rande einer Pressekonferenz von einer „humanitären Katastrophe“, die rasches Handeln erfordere. „Wir müssen alles daran setzen, dass in den Krisengebieten Mittel fließen und Strukturen aufgebaut werden, dass die Menschen dort verweilen können“, so Petrik. Zugleich müsse die „untragbare Situation“ auf den griechischen Inseln durch die EU „geordnet“ werden.

„Große Bereitschaft im Burgenland zu helfen“

Auf die Frage von ORF-Burgenland Redakteur Thomas Prunner, ob sie für die Aufnahme von Flüchtlingen im Burgenland sei, antwortete Petrik: „Ja, natürlich. Es gibt Kapazitäten. Es gibt – und das spüre ich ganz klar – auch im Burgenland eine ganz große Bereitschaft von Menschen in den Gemeinden hier auch wieder konkret zu helfen. Das hat auch eine lange Tradition im Burgenland. Wir sollten Frauen und Kinder hier aus den schwierigsten Krisensituationen herausholen“, so Petrik, die damit mit Vizekanzler Werner Kogler (Die Grünen) übereinstimmt.

Petrik: „Differenzen sind offensichtlich“

Angesprochen auf die unterschiedliche Haltung von Grünen und ÖVP auf Bundesebene, sagte Petrik: „Es gibt zwei Koalitionspartner. Die Beiden sehen das unterschiedlich. Das wurde schon sehr deutlich. Durch das Mitwirken der Grünen ist hier schon mehr geschehen, als ohne das Mitwirken der Grünen geschehen ist. Dass es hier noch Differenzen gibt, ist offensichtlich. Da kann man jetzt auch nichts wegdiskutieren“.