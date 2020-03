Wiesberger möchte in den USA punkten

Wiesberger trainiert diese Woche noch in Bad Tatzmannsdorf in seinem Heimatklub. Am Wochenende reist er in die USA für eine vierteilige Turnierserie. Die Bewerbe sind allesamt hochdotiert, blendend besetzt und wichtig für die Weltrangliste. Den Abschluss des Turnierblocks in den USA bildet das Masters in Augusta Anfang April. Es ist das erste der vier Major-Turniere des Jahres. Wiesberger spielt dort zum vierten Mal.

Bei Majors reichte es für ihn noch nicht zu einem Topergebnis. Er mache sich selbst nicht mehr so viel Druck wie früher, wolle aber sein Bestes geben, sagte Wiesberger beim Training in seinem Heimatort. Um bei den großen Events in den USA zu bestehen, muss Wiesberger auf alle Fälle sein bestes Golf zeigen, wie etwa im Vorjahr. Heuer funktionierte sein Spiel noch nicht konstant genug. „Mit Sicherheit ist die Performance vom Tee nicht dort, wo sie sein soll“, so Wiesberger. Aber er gibt sich positiv.

Ryder Cup und Olympia

Für die Zeit nach der US-Tour hat Wiesberger unter anderem die Teilnahme am Ryder Cup, dem prestigeträchtigen Team-Bewerb zwischen den USA und Europa, im Fokus. Auch die Olympiateilnahme ist noch nicht vom Tisch. „Ich bin angemeldet fürs olympische Turnier, was aber nicht heißt, dass ich mitspielen werde. Wer weiß, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren wird.“ Vorerst ist einmal Präzision bei den US-Turnieren gefragt, beginnend mit der Players Championship in Florida ab 12. März.