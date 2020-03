Harald Keckeis verlässt KRAGES

Keckeis begründet seinen Schritt mit familiären Gründen. Hans Peter Rucker übernimmt ab 13. April zusätzlich zu seiner Funktion als Geschäftsführer der Landesholding Burgenland interimistisch auch die Geschäftsführung der KRAGES, heißt es in einer Aussendung der KRAGES. Keckeis war seit September 2018 Geschäftsführer der KRAGES. Der gebürtige Rankweiler war zuvor bei der Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft (KHBG) Finanzdirektor.

ORF/Patricia Spieß

Neue Herausforderung

Keckeis tritt ab Mitte April die Funktion des Leiters des Finanzbereichs und der IT bei den Kliniken Valens an, eines großen Reha-Verbundes im schweizerischen Kanton St. Gallen mit sieben, mittelfristig acht Standorten. „Das bedeutet für mich eine neue berufliche Chance in Heimatnähe. Aus familiären Gründen habe ich mich entschlossen, sie anzunehmen“, so Keckeis. Er wollte seiner Familie das Pendeln zwischen dem Burgenland und Vorarlberg nicht länger antun.

Stelle wird neu ausgeschrieben

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) bedankte sich bei dem Vorarlberger für die gute Arbeit. „Im Sinne des Masterplans Burgenlands Spitäler haben wir gemeinsam entscheidende Weichen für die Zukunft gestellt“, sagte Doskozil, der Projekte wie die geplanten Krankenhäuser in Oberwart und Gols sowie die Gründung der Pflegeservice Burgenland hervorhob. Begonnene Projekte werden laut Doskozil trotz des Wechsels in der Geschäftsführung „ohne Verzögerung fort- und umgesetzt“. Das Land werde die Stelle so schnell wie möglich ausschreiben.

Die Entscheidung von Keckeis sei zu respektieren, sagt ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolgerin oder einem geeigneten Nachfolger müsse so rasch wie möglich über die Bühne gehen, so Ulram.