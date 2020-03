Mitgliederbefragung: SPÖ Bgld. wirbt nicht

Es sei eine Befragung der Bundespartei, die Länder seien in keiner Weise eingebunden gewesen, sagte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst gegenüber dem ORF Burgenland. Es stehe den SPÖ-Mitgliedern im Burgenland natürlich frei, bei der Umfrage mitzumachen. 12.350 SPÖ-Mitglieder gibt es im Burgenland, österreichweit sind es 160.000. Ab Mittwoch bekommen sie einen Brief der Parteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner, in dem Fragebogen und Rücksendekuvert enthalten sind. Außerdem gibt es dazu einen Code, mit dem die Fragen statt per Brief online beantwortet werden können.

Ja oder Nein zu Rendi-Wagner

Die 15 Fragen beziehen sich auf den politischen Kurs der SPÖ. Es geht unter anderem um Gesundheit, Pflege, Arbeit und Klimaschutz. Auf Wunsch von Rendi-Wagner kann außerdem über sie als Bundesparteivorsitzende abgestimmt werden – mehr dazu in SPÖ-Mitgliederbefragung: Rendi-Wagner hofft auf Neuanfang. Diese Frage kann mit Ja oder Nein beantwortet werden. Auf einen Richtwert beim Ergebnis legte Rendi-Wagner sich im Vorfeld nicht fest. Die Befragung endet am 2. April.