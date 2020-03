Mutmaßlicher Bankomatkartendieb gefasst

Der Verdächtigte ist teilweise geständig, als Motiv für die umfangreichen Abhebungen und Einkäufe gab er seine Spielsucht an, so die Polizei. Der 46-Jährige wurde in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.

Polizei: Code streng geheim halten

Die Polizei rät prinzipiell zur besonderen Umsicht bei der Verwendung von Bankomatkarten. So sollte man den Code für die Karte niemals aufschreiben und auch für sich behalten. Man sollte darauf genauso gut wie auf Bargeld oder z. B. das Losungswort des Sparbuches aufpassen und keine telefonischen, schriftlichen oder persönlichen Anfragen zum Code beantworten, so die Polizei. Außerdem sollte man sich auf keinen Fall von Dritten beim Geldbeheben, an einem Geldausgabeautomaten oder beim Zahlen mit der Bankomatkarte „helfen“ lassen. Während der Code-Eingabe sollte man mit der freien Hand und/oder dem Körper das Zahlenfeld abdecken.