Wirtschaft

Grünes Licht für Sanochemia-Sanierungsplan

Die Sanochemia Pharmazeutika AG mit Sitz in Neufeld an der Leitha und Wien ist in Insolvenz. Am Dienstag fand am Wiener Handelsgericht die Sanierungsplantagsatzung statt. Dabei stimmten die rund 200 Gläubiger dem Sanierungsplan zu.